Fox McCloud disegnato dall'art director di God of War in versione realistica

Fox McCloud è protagonista dell'ultima opera di Raf Grassetti, art director di God of War, che ha pubblicato un disegno realistico del personaggio su Twitter.



Si tratta solo dell'ultima di una serie di opere di Grassetti, che tempo fa si era cimentato con i personaggi di Super Smash Bros. Ultimate e con i protagonisti di Cuphead, ma non solo.



I disegni del talentuoso autore sono chiaramente fini a se stessi, prodotto della semplice passione di Grassetti per le figure che vengono di volta in volta ritratte, rigorosamente in una versione realistica e plausibile.



Tuttavia sarebbe bello immaginare un nuovo capitolo di Star Fox con modelli poligonali così dettagliati e convincenti. Voi che ne dite?