Games with Gold gennaio 2020, da Styx: Shards of Darkness a Batman: The Telltale Series

L'inizio dell'anno corrisponde sempre a un momento di relativa tranquillità per il mercato videoludico, è una regola più o meno sedimentata ed è una fisiologica continuazione del rallentamento che deriva dal dicembre, quanto le feste e gli acquisti natalizi hanno la priorità assoluta sul lancio di titoli di grosso calibro. Questo piccolo trotto di gennaio si può riflettere anche sui servizi, anche se per quanto riguarda i Games with Gold nello specifico la tendenza è ormai piuttosto impostata su un andamento non proprio sconvolgente come qualità e importanza dei giochi offerti. È un po' sempre lo stesso discorso che ripetiamo di mese in mese da un bel po' di tempo a questa parte: con lo spostamento dell'attenzione su Xbox Game Pass, che continua a stupire con la continua introduzione di titoli di grosso calibro nel suo catalogo a disposizione degli abbonati, i Games with Gold sono diventati quasi un qualcosa di aggiuntivo e marginale, una sorta di lascito del passato che è stato messo chiaramente in secondo piano da Microsoft.





I giochi gratis di questo gennaio 2020 non sono però da sottovalutare, visto che propongono dei titoli di un certo interesse, molto peculiari nelle loro caratteristiche ma proprio per questo anche particolarmente intriganti. Come di consueto, si tratta di due giochi Xbox One e di due per Xbox 360, tutti regolarmente giocabili sulla console Microsoft più recente grazie alla retrocompatibilità. Non si tratta di titoli particolare recenti ma sono comunque giochi caratterizzato da un certo valore, tra lo stealth RPG di Cyanide e l'adventure di Cyanide, oltre a un vero e proprio classico come Tekken 6 in versione Xbox 360.