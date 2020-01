Hideo Kojima vuole cimentarsi con i new media in futuro

Hideo Kojima ha detto di volersi cimentare con i new media in futuro, nell'ambito di una riflessione che il game designer giapponese ha pubblicato su Twitter.



"Avremo le Olimpiadi di Tokyo nel 2020 e l'industria dell'intrattenimento subirà profondi cambiamenti nei prossimi dieci anni, con l'arrivo dello streaming e dell'intelligenza artificiale", ha scritto Kojima.



"Mi piacerebbe creare qualcosa che sia legato a questi new media, una forma di entertainment completamente nuova per il futuro."



Non è la prima volta che Hideo Kojima esprime interesse per un media diverso dai videogame, ad esempio tempo fa ha detto che vorrebbe girare un film.



Immaginiamo tuttavia che il focus principale del talentuoso director nipponico resteranno i giochi, con la versione PC di Death Stranding all'orizzonte e il nuovo horror game in fase di pre-produzione.





