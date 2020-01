Frozen 2: incassi record, miglior film d'animazione di sempre al botteghino

Frozen 2 ha totalizzato incassi da record, imponendosi come il miglior film d'animazione di sempre al botteghino: nessun altro cartone animato ha avuto lo stesso successo.



Nello specifico, Frozen 2 ha raccolto finora 1,325 miliardi di dollari in tutto il mondo, superando i risultati del primo episodio (1,281 miliardi) e de Gli Incredibili 2 (1,243 miliardi).



In realtà Il Re Leone ha fatto meglio con 1,65 miliardi, ma Disney non lo considera un film d'animazione quanto piuttosto un remake live-action.



Frozen 2 è stato il terzo maggior successo al cinema del 2019, dietro Avengers: Endgame, con i suoi 2,79 miliardi di dollari, e il già citato Il Re Leone. In termini assoluti, parliamo del quattordicesimo film di sempre per incassi.