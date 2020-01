Dota 2 in crisi, numero di giocatori al minimo dal 2014

Dota 2 sembra essere in crisi: il titolo Valve ha registrato il minor numero di giocatori da gennaio 2014, con una media inferiore ai 385.000 utenti a occupare i server.



Nonostante un 2019 molto forte, in cui il titolo è riuscito nuovamente a superare quota un milione di giocatori, sembra dunque che il 2020 per Dota 2 non sia iniziato al meglio.



Negli ultimi trenta giorni, infatti, gli utenti sono calati fino a circa 385.000 unità di media, come detto, con un picco di 627.790 giocatori. Numeri che destano preoccupazione: se Valve non si attiverà rapidamente per recuperare terreno, potrebbero essere guai.



A quasi otto anni dal lancio ufficiale, tuttavia, le idee potrebbero essersi esaurite. Che sia arrivato il momento di prepararsi a un eventuale Dota 3?