Children of Morta, team convocato in Iran per violazione delle leggi islamiche

Children of Morta è stato accusato di violare le leggi islamiche, e così il team autore del gioco, Dead Mage, è stato convocato in Iran per rispondere di tali accuse.



I contenuti sotto osservazione per Children of Morta sarebbero la presenza di danze, la mancanza dell'hijab e della preghiera, l'uso di magia per combattere i demoni e pratiche di sepoltura non in linea con i dettami dell'Islam.



Dead Mage è uno studio iraniano, sebbene diversi membri del team lavorino in Texas. Bisognerebbe capire se e quanti componenti si trovino in patria e possano dunque essere coinvolti nel processo.



Attualmente l'Iran è una teocrazia, il che significa che le attività personali e governative devono essere conformi alla volontà divina.