PS5, foto del controller DualShock 5 e del devkit spuntano online in un incauto messaggio

Per vie traverse abbiamo modo di vedere il controller DualShock 5 e nuovamente il devkit di PS5 in quelle che sembrano vere foto, scattate da quello che parrebbe essere un addetto alle pulizie decisamente incauto.



In quello che pare essere uno screenshot di un messaggio inviato attraverso Facebook Messenger, quello che si presenta come un addetto alle pulizie ha voluto immortalare la sua prima pulitura ufficiale di un devkit PS5, consentendo anche di vedere in maniera più precisa il nuovo controller della console Sony.



Il DualShock 5, sempre che questo sia il suo nome ufficiale, si presenta molto simile al controller PS4, ma dotato di un trackpad centrale forse più pronunciato e stick analogici leggermente più piccoli come diametro, oltre a quello che sembra essere un connettore USB-C.



Il devkit PS5 ha invece la strana forma ormai ben nota con la scanalatura a V centrale, in questo caso con il display acceso e ben visibile sulla parte frontale destra. Insomma, questo misterioso Patrick sembra aver inviato un messaggio decisamente rischioso per la sua carriera, considerando che foto come queste non dovrebbero assolutamente essere diffuse.



Nel testo del messaggio, che resta comunque decisamente bizzarro e la cui veridicità è ancora dubbia, il mittente riferisce di lavorare "occasionalmente presso U...", cosa che fa pensare che possa essere un addetto alle pulizie assunto saltuariamente per lavorare presso Ubisoft, in base a quanto dedotto da alcuni tra Reddit e ResetEra.