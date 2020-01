Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, fino a 16 GB di RAM negli ultimi rumor

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G potrebbe montare fino a 16 GB di RAM: lo riporta Max Weinbach di XDA-Developers, che in un post su Twitter ha descritto anche le altre caratteristiche tecniche dello smartphone.



"Il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G manterrà lo slot per le memorie SD con supporto fino a 1 TB", ha scritto Weinbach. "Sarà disponibile con storage da 128, 256 o 512 GB, e includerà 12 o 16 GB di RAM."



"La fotocamera principale sarà da 108 megapixel, le altre due da 48 megapixel con zoom ottico 10X e grandangolo da 12 megapixel. La batteria avrà una capacità di 5000 mAh, con opzione fast charge da 45W per caricare da 0 a 100% in 74 minuti."



La presentazione ufficiale del Galaxy S20 avverrà nel corso del prossimo evento Samsung Galaxy Unpacked 2020, che potremo vedere l'11 febbraio a partire dalle 20.00, ora italiana.





The S20 Ultra 5G is going to keep the SD Card slot. Support for up to 1TB.



It will also be available in 128GB/256GB/512GB and have a 12GB and 16GB RAM option.



108MP main, 48MP 10x optical, 12MP ultra wide.



5000 mAh battery with 45W option fast charge. 0 to 100% in 74 min.