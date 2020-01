Cyberpunk 2077, Keanu Reeves: una chitarra autografata per CD Projekt RED

Keanu Reeves, che vedremo nei panni di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, ha autografato una chitarra che CD Projekt RED donerà a uno dei veterani del team.



Si tratta in realtà solo di uno dei regali che lo studio polacco, attualmente al lavoro su Cyberpunk 2077, ha preparato per i suoi dipendenti che festeggiano cinque, dieci, quindici, venti o venticinque anni di lavoro presso l'azienda.



Fra i doni preparati dal team ci sono anche un giubbotto di pelle, una valigetta e un'altra chitarra con il logo di CD Projekt RED, in questo caso però senza l'autografo dell'attore.



Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.





Each year we celebrate with the Rebels who hit some serious milestones at CD PROJEKT RED. This time we had 5th, 10th, 15th, 20th and 25th (!) work anniversaries to award - take a look at the unique gifts designed for that occasion! #insideRED pic.twitter.com/Breb6VWAqv