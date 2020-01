The Witcher serie Netflix, Mark Hamill nella seconda stagione? Parla la showrunner

The Witcher vedrà la partecipazione di Mark Hamill nei panni di Vesemir nella seconda stagione? Stando a quanto riferito dalla showrunner, Lauren Schmidt Hissrich, non ci sono stati contatti con l'attore... per ora.



"Non abbiamo ancora contattato l'agente di Mark Hamill perché non è ancora iniziato il casting per quel ruolo", ha spiegato la Hissrich, che ai microfoni di IGN.com ha ammesso di essere una grande fan di Star Wars.



"Detto questo, mi entusiasma ciò che sta succedendo in rete e le reazioni dei fan. Ovviamente abbiamo visto quanto sia ampia la fanbase di The Witcher, e sommarla a quella di Star Wars... be', la mia testa esplode al solo pensiero."



La seconda stagione di The Witcher verrà trasmessa nel corso del 2021 su Netflix: gli autori vogliono prendersi tutto il tempo necessario per curare al meglio anche la post-produzione della serie.