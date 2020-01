Sony non parteciperà all'E3 2020: ora è ufficiale

Sony ha annunciato in via ufficiale che non parteciperà all'E3 2020: la notizia arriva da GamesIndustry.biz, che ha ricevuto un comunicato da parte dell'azienda giapponese.



"Dopo un'attenta valutazione, Sony ha deciso di non partecipare all'E3 2020", ha dichiarato un portavoce di Sony Interactive Entertainment. "Nutriamo un grande rispetto per la ESA come organizzazioine, ma non crediamo che la visione dell'E3 2020 sia il palcoscenico giusto per ciò su cui siamo focalizzati quest'anno."



"Costruiremo la nostra strategia nel 2020 partecipando a centinaia di eventi in tutto il mondo. Vogliamo essere certi che i nostri fan si sentano parte della famiglia di PlayStation e possano accedere ai loro contenuti preferiti."



"Disponiamo di una fantastica line-up di giochi in uscita su PlayStation 4, e con il lancio di PlayStation 5 non vediamo davvero l'ora di poter dar vita a un anno di celebrazioni insieme ai nostri utenti."