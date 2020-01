Microsoft conferma la presenza di Xbox all'E3 2020

Viste le recenti defezioni illustri, Microsoft ha prontamente confermato il fatto che sarà presente all'E3 2020, rimanendo fedele alle tradizioni storiche della compagnia, probabilmente con la sua classica conferenza di presentazione.



"Il nostro team sta lavorando duramente sull'E3, non vediamo l'ora di condividere con tutti gli appassionati di videogiochi quello che ci aspetta nel futuro", ha scritto Phil Spencer su Twitter, di fatto confermando dunque la presenza di Microsoft all'E3 2020 con il suo classico keynote dedicato a Xbox dopo l'annuncio del fatto che Sony non parteciperà all'E3 2020.



"La nostra forma d'arte è costantemente portata avanti dall'intersezione tra creatività e progresso tecnologico", ha inoltre aggiunto il capo della divisione Xbox, "Il 2020 è un anno altamente significativo in questo percorso, per quanto riguarda il team Xbox".



Possiamo dunque aspettarci, da parte di Microsoft, la classica conferenza Xbox nel corso dell'E3 2020, in attesa di ulteriori delucidazioni su data e contenuti. Attendiamo soprattutto conferme sulla presenza di Xbox Series X e sulla modalità di presentazione della nuova console, che potrebbe comunque essere protagonista di un evento a parte come fatto in precedenza per la presentazione di Xbox One.





Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020