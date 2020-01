Microsoft, il CEO Satya Nadella avvistato con un Surface Duo in anteprima

Stata Nadella, il CEO di Microsoft, è stato avvistato con un Surface Duo in mano, una cosa decisamente esclusiva considerando che il dispositivo non è ancora ufficialmente presente sul mercato e il nuovo smartphone con schermo pieghevole ha fatto subito un'ottima impressione.



Presentato in autunno, Microsoft Surface Duo rappresenta il ritorno della casa di Redmond nell'ambito degli smartphone, con un dispositivo alquanto avanzato: si tratta di un telefono con schermo pieghevole caratterizzato da due display affiancati e sovrapponibili da 5,6 pollici l'uno che, messi uno accanto all'altro, ne formano uno più ampio da 8,3 pollici.



La foto con Nadella non consente di vedere bene il Surface Duo, ma è apprezzabile comunque lo spessore molto contenuto del dispositivo e l'apparente maneggevolezza. Ovviamente, quello utilizzato dal CEO di Microsoft non è il dispositivo pronto per l'uso commerciale, trattandosi probabilmente di una versione ancora preliminare, dunque potrebbero esserci delle variazioni nella forma e nelle funzioni.



Microsoft Surface Duo è previsto arrivare nel 2020 sul mercato e non funzionerà su sistema operativo Windows, visto che per questo nuovo smartphone la compagnia si è convertita definitivamente ad Android.





Microsoft CEO @satyanadella pulls out the new foldable Surface and I get mesmerized. Darn slick device! @YahooFinance pic.twitter.com/OxWK3jAGLS — Brian Sozzi (@BrianSozzi) January 12, 2020