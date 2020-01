Star Wars: Project Luminous, indizi e voci sul gioco next-gen di Guerre Stellari

Gli ultimi mesi sono stati un periodo veramente ricco per gli appassionati di Star Wars . Con l'uscita del videogioco Jedi Fallen Order, la serie TV The Mandalorian, la conclusione di Vader's Immortal per Oculus, tutta una sfilza di romanzi e fumetti e ovviamente l'arrivo al cinema di Episodio 9, l'ascesa di Skywalker. A questo punto verrebbe da pensare che non sentiremo più parlare di Star Wars per un po' di tempo, giusto? Beh, sbagliato. È ovvio che, dopo quest'invasione di spade laser e baby Yoda, la produzione tornerà su ritmi più normali, ma nei prossimi mesi sappiamo già che ci attende la nuova stagione di The Clone Wars, si tornerà a parlare di Mandalorian visto che uscirà in Italia assieme alla piattaforma Disney+, libri e fumetti continueranno a uscire, mentre all'orizzonte c'è una serie live action dedicata a Obi-Wan, una su Cassian Andor e ufficialmente ci sarebbe ancora in ballo la trilogia cinematografica di Rian Johnson.

Da Project Luminous al gioco di EA Motive

A noi però interessano i videogiochi. Nel corso del 2020 uscirà LEGO Star Wars, sappiamo che Electronic Arts sta lavorando a un nuovo videogioco sviluppato da EA Motive, mentre anche se manca una conferma ufficiale sembra assai probabile che Respawn sia al lavoro sul seguito di Jedi Fallen Order. Però in questi giorni si sta facendo strada online una serie di informazioni molto interessanti e che, se fossero vere, potrebbero fare la felicità di chi spera nel ritorno di un gioco che, come lo storico Knights of the Old Republic, possa esplorare un periodo molto antecedente a quello raccontato nei film.



Partiamo dalla fonte della notizia che è il portale Making Star Wars, un sito solitamente molto attendibile e che già in passato ha dimostrato di essere assai credibile riguardo a scoop sul franchise. Ecco, stando a un report esclusivo di Making Star Wars, sembra che Disney abbia intenzione di esplorare con i prossimi progetti multimediali quella che chiama "la High Republic Era", ovvero l'Era dell'Alta Repubblica, e lo farà attraverso una serie di storie ambientate 400 anni prima della Skywalker Saga. I rumor corrispondono a quelli che tempo fa volevano Benioff e Weiss al lavoro su un reboot della Vecchia Repubblica, prima che i due autori della serie TV Game of Thrones abbandonassero il progetto. In questo caso non si parla però di una nuova trilogia, ma di un progetto che includerebbe una serie di film tutti collegati tra di loro, in maniera molto simile a quanto Disney ha fatto con il Marvel Cinematic Universe.

L'Era dell'Alta Repubblica è stata menzionata appena pochi giorni fa nell'albo a fumetti dedicato a Kylo Ren

Il primo di questi film dovrebbe arrivare a dicembre 2022, ovvero il periodo d'uscita che Disney ha confermato per il ritorno al cinema di Star Wars. Ma le cose si fanno interessanti perché secondo le indiscrezioni, partite dal portale Ziro.hu e confermate da Making Star Wars, il film sarà anticipato da una serie di fumetti, romanzi e almeno un videogioco ambientati nello stesso periodo. Sarebbe insomma questo il misterioso Project Luminous che Lucasfilm aveva annunciato al Comic-Con di New York. Lo scorso ottobre era stato infatti annunciato questo progetto crossmediale che avrebbe visto cinque autori di romanzi e fumetti unire le forze per dare vita a un nuovo racconto nell'universo di Star Wars. Ufficialmente Project Luminous dovrebbe partire quest'anno, e maggiori informazioni verranno diffuse nel corso di gennaio, ma secondo la notizia di Making Star Wars i piani potrebbero essere cambiati e il primo progetto a lanciare l'Era dell'Alta Repubblica dovrebbe essere un videogioco in uscita nel 2021. Noi un'idea su questo gioco ce la siamo fatta, ma prima di arrivarci, parliamo un attimo dell'ambientazione.



Sempre riguardo i rumor, la storia di Project Luminous dovrebbe infatti riguardare un gruppo di Jedi in viaggio nelle regioni ignote della galassia, dove esplorerà varie ambientazioni e affronterà nemici di diverso tipo e potenti Sith. I vari racconti seguiranno i diversi personaggi, alcuni dei quali non sono dei Jedi, e questi personaggi potrebbero incontrarsi di tanto in tanto nelle loro avventure. Da questo punto di vista è esattamente quello che è stato fatto col Marvel Cinematic Universe e il progetto Avengers. Posto che, a eccezione dell'esistenza di Project Luminous, è ancora tutto da confermare ufficialmente, c'è spazio per fare qualche considerazione.





L'idea che il futuro di Star Wars sia legato a un'epoca passata e all'esplorazione delle regioni ignote non è così improbabile. Negli ultimi anni i racconti di Star Wars hanno introdotto sempre di più miti e leggende di tempi antichi, così come l'idea di esplorare le regioni ignote della galassia. Lo abbiamo visto trattato in Star Wars Rebels, The Clone Wars, nei libri, nei fumetti, c'è qualche accenno in Jedi Fallen Order ma anche in Episodio 9: l'Ascesa di Skywalker. Allo stesso tempo, la presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha recentemente affermato in occasione di alcune interviste che la compagnia e Disney intendono allontanarsi dal formato cinematografico delle trilogie, per provare qualcosa di differente e nuovo. E questo qualcosa di nuovo potrebbe effettivamente essere una serie di film interconnessi tra loro in qualche modo, raccontando singolarmente delle storie autoconclusive che prese assieme compongono un arco narrativo più grande. Di nuovo, qui siamo nel puro campo delle speculazioni, ma torniamo a quello che interessa a noi: il videogioco che nel 2021 darebbe inizio a questo nuovo filone.



Qualcuno ci potrebbe vedere delle somiglianze con quello che accadde in passato con Star Wars Knights of the Old Republic. Knights of the Old Republic, o KOTOR come viene solitamente chiamato, è un gioco di ruolo sviluppato da Bioware, pubblicato nel 2003 e ancora oggi considerato uno dei migliori esponenti del genere RPG. KOTOR aveva una particolarità: era ambientato 4000 anni prima dei film, un'ambientazione che il team di sviluppo aveva scelto perché gli permetteva di avere enorme libertà creativa, introducendo nuovi personaggi e immaginando un nuovo conflitto tra la Repubblica e l'impero Sith. KOTOR è stato talmente acclamato e ha avuto talmente tanto successo da dare vita a tutta una serie di romanzi e fumetti ambientati nella Vecchia Repubblica, e alcuni dei suoi personaggi sono stati anche citati nelle serie animate e come piccolo easter egg nell'immaginario di Episodio 9.