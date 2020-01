Star Wars Jedi: Fallen Order, LucasFilm non approvava il gioco EA per un motivo particolare

Star Wars Jedi: Fallen Order è stato ben accolto da critica e pubblico, ma a quanto pare non aveva convinto LucasFilm, detentrice dei diritti sull'universo di George Lucas, la quale non approvava il gioco di EA e Respawn Entertainment, a quanto pare per la presenza dei Jedi.



Star Wars Jedi: Fallen Order si è rivelato poi un successo, ma i suoi inizi sono stati piuttosto accidentati, come raccontato dal game director Stig Asmussen. Le prime presentazioni del gioco a LucasFilm avevano infatti incontrato una certa resistenza da parte della compagnia cinematografica, la quale voleva cambiare il soggetto principale, sostituendo i Jedi con dei cacciatori di taglie o qualcosa del genere.



Non erano a proprio agio con l'idea di far maneggiare i Jedi e il loro mondo particolare a un team di sviluppatori per un nuovo gioco ancora misterioso, che avrebbe dovuto utilizzare spade laser e combattimenti in maniera intensiva. Quando Asmussen presentò l'idea a LucasFilm, la prima volta, venne praticamente rigettata, con una controproposta: "Perché non usare bluastre e cacciatori di taglie?" Fu il suggerimento dalla casa produttrice.



"Non è il background che abbiamo costruito, tanto vale chiedermi di fare un gioco di corse a questo punto", ha svelato di aver risposto Asmussen. Ma c'era un motivo particolare dietro questa resistenza iniziale da parte di LucasFilm: i Jedi sono un materiale da maneggiare con cura, elementi preziosi di cui la casa produttrice è particolarmente gelosa. "Quello che ho capito da allora è che i Jedi sono come il Sacro Graal. Per fare un gioco sui Jedi, bisogna guadagnarsene il diritto".



Successivamente ci sono stati vari scontri in ambito creativo durante lo sviluppo di Star Wars Jedi: Fallen Order, con diversi ostacoli e rifiuti che hanno anche creato una certa frustrazione in Respawn, ma alla fine il gioco è comunque riuscito e anche decisamente bene.