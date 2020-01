Evangelion su Netflix, nuovo doppiaggio in lavorazione: stesse voci, direzione diversa

Evangelion tornerà su Netflix con un nuovo doppiaggio, dopo le straordinarie polemiche circa il precedente adattamento firmato da Gualtiero Cannarsi.



Stando a quanto rivelato da Fabrizio Mazzotta, direttore del doppiaggio sia per la prima versione dell'anime che per quella "incriminata", la lavorazione di Neon Genesis Evangelion sta avvenendo proprio in questi giorni, con le stesse voci ma con un nuovo responsabile.



"Lo stanno ridoppiando in questi giorni. Con lo stesso cast di doppiatori che ho scelto io. Ma... senza la mia direzione!", ha scritto Mazzotta su Facebook. "Con un altro direttore, dopo che alcuni colleghi si sono rifiutati di sostituirmi, di fatto."



"Non conosco i motivi di questo cambio, nessuno mi ha dato spiegazioni. E credo che Netflix non ne sappia nulla. Forse - ipotizzo - la società di doppiaggio si vergogna della figuraccia fatta, nonostante io avessi avvertito delle problematiche e avessi ipotizzato quello che è poi successo."