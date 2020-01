Vodafone Happy Friday: sconti su Flixbus e Nespresso oggi 10 gennaio 2020

Oggi 10 gennaio 2020 è un venerdì, e il venerdì torna l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday, l'iniziativa che strizza l'occhio ai clienti più fedeli e datati di Vodafone Italia. Scopriamo tutti i premi della giornata di oggi, in questo rapido articolo.

Vodafone Italia regala, con il Vodafone Happy Friday di oggi 10 gennaio 2020, diversi sconti. C'è un 20% di sconto sull'acquisto di un viaggio Flixbus, da effettuarsi entro il 5 aprile 2020; ci sono 10 euro in regalo per una stampa su ImpressME, da utilizzare entro il 10 marzo 2020. Infine ci sono 100 capsule Nespresso e il kit descaling in promozione a 35,90 euro, fino al 19 gennaio 2020 successivo.

Potrete scegliere uno ed uno soltanto tra questi regali del Vodafone Happy Friday di oggi, entro la mezzanotte. Sarà sufficiente recarsi nell'apposita sezione dell'App MyVodafone, disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS.