Nintendo Switch: altri due giochi Wii U in arrivo, conferma un'altra voce di corridoio

Nintendo Switch potrebbe ricevere altri due giochi dal catalogo Wii U, come riedizioni di qualche tipo, nel giro dei prossimi mesi, in base anche a un'altra fonte che sostanzialmente ribadisce l'informazione già emersa in precedenza.



Questa volta il rumor proviene dal podcast di IGN NVC, in particolare da Peer Schneider il quale parla in maniera convinta di "port segreti da Wii U" in arrivo per Nintendo Switch, in linea con quanto era emerso in precedenza da parte della nota insider Emily Rogers, che però non aveva quantificato precisamente queste riedizioni.



Secondo IGN si tratta dunque di due giochi Wii U che dovrebbero essere riproposti su Nintendo Switch, probabilmente con qualche rielaborazione e aggiunta come spesso succede in questi casi. "Il primo è da nove su dieci per me, mentre il secondo è più un sei su dieci", ha aggiunto Schneider, rimanendo estremamente sul vago ma facendo capire che uno dei due titoli è stato molto ben valutato dalla critica mentre il secondo potrebbe essere più controverso.



Ci sono dunque elementi aggiuntivi per far partire le supposizioni sui nuovi port da Wii U per Nintendo Switch: la candidatura di Super Mario 3D World resta particolarmente forte, così come quella di Pikmin 3, per quanto riguarda il gioco "da 9", mentre per l'altro si aprono numerose possibilità che vanno da The Wonderful 101 di Platinum Games a Star Fox Zero.