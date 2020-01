League of Legends, un trailer cinematico per inaugurare la stagione 2020

League of Legends si presenta di fronte alla stagione 2020 nel migliore dei modi, con uno spettacolare trailer cinematico intitolato "Warriors".



Accompagnato dalle note di una cover del brano "Warriors" di Imagine Dragons, interpretata da Edda Hayes, il video mostra uno spettacolare scontro fra gli eroi e i villain di League of Legends.



Il trailer è caratterizzato da una qualità realizzativa inedita per i canoni di Riot Games, che sottolinea come il team stia provando a puntare forte anche su questi elementi per mantenere alta la popolarità del brand.



Ulteriori video arriveranno nelle prossime settimane, secondo una strategia che punta a espandere l'universo del gioco.