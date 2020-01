Google Pixel 4 e 4 XL: problemi al sistema di riconoscimento facciale

Google Pixel 4 e 4 XL, gli smartphone top di gamma più recenti realizzati direttamente da Mountain View, hanno introdotto un sistema di riconoscimento facciale, cioè un sistema di sblocco tramite volto per il dispositivo. Che, stando alle segnalazioni, non sembra funzionare poi granché bene.

Sono tantissime le segnalazioni delle ultime ore da parte degli utenti: il sistema di riconoscimento facciale di Google Pixel 4 e 4 XL sarebbe praticamente inutilizzabile. Le problematiche impedirebbero complessivamente l'utilizzo della funzionalità: un primo problema riguarda l'impossibilità di verificare il volto a causa di "hardware non disponibile", mentre una seconda notifica di Google avvisa semplicemente: "Impossibile verificare il volto. Riprovare". Android Police ha raccolto diverse informazioni sulla questione: pare che le persone coinvolte dal problema abbiano anche ricevuto una notifica da Google, che le invitava a rimuovere e riaggiungere i dati del proprio volto sullo smartphone android.

Ovviamente se stiamo scrivendo questa notizia è perché neanche questa procedura pare aver risolto i problemi nello sblocco tramite volto di Google Pixel 4 e 4 XL: attendiamo a questo punto un nuovo aggiornamento da parte di Google, in merito. In alternativa potete utilizzare altri metodi di sblocco per il vostro smartphone (PIN, password di vario tipo tramite sequenza, ma non l'impronta digitale, che è assente).