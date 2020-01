DualShock 5: dettagli, informazioni e tutti i rumor

Inizio subito col dire che il generatore principale di tutte le voci di corridoio che riguardano il nuovo joypad è il noto insider Tidux che, proprio con PS5, ha sempre avuto un importante rapporto di amore e odio. Tendenzialmente sono 4 gli elementi che distinguono in modo importante il DualShock 5 dall'attuale DualShock 4 di PS4 anche se, in fondo, il design rimane estremamente similare.



Innanzitutto abbiamo il touchpad che dovrebbe essere il destinatario di gran parte delle migliorie fisiche e costruttive realizzate da Sony. La superficie superiore del pad, che al lancio di PlayStation 4 aveva raccolto opinioni contrastanti, sarà molto più reattiva e più precisa nella sensibilità e non includerà più la piccola superficie trasparente utile a far intravedere la luce della lightbar. Questo perché, a quanto pare, il DS5 non avrà proprio alcun tipo di superficie luminosa. Un'informazione che ci lascia abbastanza interdetti perché se è anche vero che, in concreto, il led è stato utilizzato in modo trascurabile nei videogiochi, risulta essenziale per il funzionamento con PlayStation VR. Probabilmente Sony avrà trovato altri modi per far riconoscere il movimento del joypad nello spazio dal successore di PSVR ma siamo molto convinti che la primissima iterazione del caschetto sarà comunque supportata anche su PS5 e, a questo punto, ci chiediamo come possa funzionare con il DualShock 5.

Definitivamente perso per strada anche il connettore micro-USB per la carica, sostituito finalmente da un più moderno USB di tipo-C. Questo collegamento dovrebbe garantire una ricarica più rapida della batteria che sarà ancora una volta integrata nel pad e dovrebbe permettere un'autonomia maggiorata rispetto al DualShock 4 nonostante il nuovo DS5 offra molta più tecnologia e soprattutto molte più parti in movimento.