Hearthstone, Il Risveglio di Galakrond: data di uscita, trailer e dettagli

Hearthstone vedrà a breve l'arrivo de Il Risveglio di Galakrond, la nuova storia in uscita il 21 gennaio: vediamo il trailer e i dettagli nel comunicato ufficiale di Blizzard.



La Discesa dei Draghi, l'ultima espansione dell'acclamato gioco di carte digitale free-to-play di Blizzard Entertainment Hearthstone, ha preparato il terreno per la battaglia finale tra i più potenti eroi e le più malvagie canaglie di Azeroth.



Il 21 gennaio, i giocatori spiccheranno il volo per uno scontro aereo che determinerà il destino del mondo con Il Risveglio di Galakrond, l'attesissima avventura per giocatore singolo che concluderà l'Anno del Drago. La storia si svilupperà attraverso due campagne: in una i giocatori dovranno combattere nei panni della Legione del M.A.L.E. per portare a compimento il nefando piano dell'Arcicattivo Rafaam di resuscitare Galakrond, il progenitore dei draghi; nell'altra dovranno guidare in battaglia l'intrepida Lega degli Esploratori contro i cattivi per sventare i loro piani e salvare il mondo.



Il Risveglio di Galakrond segnerà la fine della storia che ha accompagnato i giocatori per tutto il 2019, l'Anno del Drago. Il Risveglio di Galakrond segna anche il ritorno del formato originale delle avventure per giocatore singolo, dove i giocatori affrontano una serie di scontri con boss unici e mazzi precostruiti per ottenere 35 nuove carte collezionabili.



Una volta ottenute, queste carte possono essere aggiunte ai mazzi Standard e Selvaggi, portando nuove e divertenti opzioni per scuotere ulteriormente il meta. Completando la versione Storia nei panni della Legione del M.A.L.E. e della Lega degli Esploratori, i giocatori sbloccheranno la versione Eroica, nella quale potranno affrontare versioni più impegnative degli scontri, questa volta armati dei propri mazzi, che possono includere qualunque carta della loro collezione.



"L'Anno del Drago di Hearthstone è stato dinamico ed entusiasmante, con una serie di espansioni che hanno rivoluzionato il meta, un'ambiziosa storia lunga un anno, e un rapido susseguirsi di nuove funzioni e aggiornamenti che hanno cambiato l'essenza stessa del gioco" ha commentato J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment. "Il Risveglio di Galakrond porterà con sé l'epica conclusione di questa storia che abbiamo raccontato nel corso dell'anno passato, e non vediamo l'ora di poterla condividere con tutti i giocatori".



Il Risveglio di Galakrond è composto da quattro capitoli che saranno resi disponibili ogni settimana a partire dal 21 gennaio. Ogni capitolo è diviso in due volumi, uno per la storia Legione del M.A.L.E. e uno per quella della Lega degli Esploratori, per un totale di otto volumi in questa avventura. I singoli capitoli saranno disponibili al costo di 6,99 € o 700 oro di gioco, oppure in un pacchetto completo a 19,99 €.



Il primo capitolo, Combattimento sulla Costa Gelida, sarà disponibile il 21 gennaio, e tutti i giocatori potranno affrontare l'esperienza della storia dal punto di vista della Legione del M.A.L.E. completamente gratis, con la possibilità di ottenere quattro nuove carte in seguito al completamento. Per un periodo di tempo limitato, i giocatori che preacquisteranno il pacchetto riceveranno una busta Classica Dorata in aggiunta all'avventura completa.