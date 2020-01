Huawei P20 con Android 10: ecco quando arriverà l'aggiornamento

Huawei ha promesso di aggiornare ad Android 10 entro la prima metà del 2020 i suoi smartphone android di top e media gamma presenti sul mercato, quindi ovviamente l'update raggiungerà anche Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite. Ma quando arriverà l'aggiornamento, esattamente?

Forse orea possiamo rispondere, grazie a Huawei Germania: la pagina di supporto di Huawei ha confermato che Android 10 approderà su Huawei P20 (nei suoi vari modelli) a partire da marzo 2020; dopodiché, comunque, il rollout richiederà fino a quattro settimane in tutto, un lasso di tempo comunque negli standard in questo tipo di situazioni (e che tra le altre cose dipenderà anche dal brand degli smartphone android).

Per il rilascio italiano di Android 10 su Huawei P20 non dovrebbe cambiare troppo: attualmente la divisione italiana della società non ha confermato o smentito l'arrivo dell'aggiornamento, ma i mesi da tenere d'occhio saranno sicuramente marzo e aprile 2020. Vi terremo aggiornati: Android 10 introdurrà anche su Huawei P20 un nuovo supporto alle gesture, la Dark Mode nativa, miglioramenti per la batteria e la rapidità del dispositivo, e molto altro ancora.