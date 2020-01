Super Nintendo World, presentato con un trailer il parco giochi a tema Nintendo

Super Nintendo World, il nuovo parco tematico incentrato sull'universo Nintendo, è stato presentato ufficialmente con un trailer, come era stato preannunciato già nella giornata di ieri.



C'è anche un sito ufficiale giapponese per la particolare attrazione, che aprirà all'interno degli Universal Studios a Osaka, in Giappone, nell'estate 2020. Per celebrare l'annuncio, è stato creato un video musicale in collaborazione con Galantis e Charli XCX, che sfrutta la computer grafica per dare un'idea di quello che dovrebbe trovarsi all'interno del nuovo parco divertimenti.



Quello che si vede nel video ovviamente non è reale, ma potrebbe dare dunque un'idea verosimile di quello che potrebbe trovarsi all'interno del Super Nintendo World, che prevede anche l'utilizzo di un sistema simile alle MagicBand da polso dei parchi Disney, che consentono di interagire con fari elementi del parco attraverso gli smartphone.



L'apertura ufficiale del Super Nintendo World è prevista per il 24 luglio 2020 e ulteriori informazioni dovrebbero arrivare nel corso di un evento di presentazione specifico che si terrà prima dell'avvio delle Olimpiadi di Tokyo. Tra le varie attrazioni dovrebbero esserci zone che riproducono il Regno dei Funghi di Super Mario, un percorso a tema Super Mario Kart e uno chiamato Yoshi's Adventures.