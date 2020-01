Samsung Galaxy S11: 12GB di RAM per tutti i modelli (rumor)

Manca ancora un po' alla presentazione del nuovo smartphone android top di gamma della società coreana, che potrebbe chiamarsi Samsung Galaxy S11 o (come vorrebbero altre voci) Samsung Galaxy S20. Le indiscrezioni, intanto, si rincorrono: l'ultima confermerebbe la RAM dei dispositivi.

Secondo un rumor delle ultime ore, tutti i modelli di Samsung Galaxy S11 (dunque S11 standard, S11+ ed Ultra) avranno in dotazione 12GB di RAM di tipo LPDDR5. L'indiscrezione arriva da Ice Universe, fonte più che mai attendibile quando si tratta di smartphone android, e di Samsung nello specifico, dunque tenderemmo a prenderla per veritiera. Ad ogni modo si attendono conferme o smentite da parte della società in questione.

Samsung Galaxy S11 (o Samsung Galaxy S20) verrà presentato il prossimo 11 febbraio 2020, nel corso di un evento Galaxy Unpacked, assieme al nuovo modello del Galaxy Fold. La commercializzazione dovrebbe invece cominciare nei mesi immediatamente successivi.

The standard configuration:12GB LPDDR5 — Ice universe (@UniverseIce) January 13, 2020