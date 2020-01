Twitch, LoserFruit e Fasffy hanno raccolto oltre 200.000 dollari per gli incendi in Australia

Gli streamer Twitch Loserfruit e Fasffy sono riusciti a raccogliere più di 200.000 dollari da donare alla causa della lotta agli incendi che stanno distruggendo l'Australia, nel corso di una maratona in streaming di 24 ore.



Il loro obiettivo iniziale era quello di raccogliere almeno 15.000 dollari australiani, ma alla fine sono riusciti a fare molto di più, per la soddisfazione generale di tutti. L'annuncio della maratona Twitch a scopo caritatevole è stato dato inizialmente su Twitter da LoserFruit. I soldi andranno a tre enti: la Red Cross Disaster Relief Australia, WIRES e la New South Wales Rural Fire Service, tutti impegnati a contrastare gli effetti degli incendi nel continente.



Lo stream è partito subito alla grande, con i primi mille dollari raccolti in quattro minuti e l'obiettivo principale di 15.000 dollari ottenuto in 52 minuti. In sei ore i dollari raccolti erano 80.000. La donazione più grossa ricevuta è stata fatta dallo streamer Dakotaz, che ha dato 14.000 dollari per la causa, quindi altri 7.000. Altri streamer che hanno aiutato nella raccolta fondi sono stati Muselk, Lazarbeam, Tannar, LivBevan, Brodie, Mully, GraceWatkins, Marcus, MrWoofless e BazzaGazza, che hanno fatto da guest star. Alla fine i dollari australiani raccolti sono stati 318.511, che corrispondono a circa 220.000 dollari USA. Fasffy ha realizzato anche un'immagine celebrativa con indicate tutte le donazioni maggiori.

Thank you everyone for the support. Such a huge impact made and I'm so grateful for everyone's contribution to the cause



HERE ARE THE TOP 100 DONATORS!



made by @Fasffy pic.twitter.com/BtCgswrnlZ — Loserfruit (@Loserfruit) January 7, 2020