TIM: 10% di ricarica in più gratis da app MyTIM, solo oggi 13 gennaio 2020

Anche questo lunedì l'operatore storico italiano TIM ha deciso di riproporre la sua promozione TIM Ricarica: sarà possibile dunque ottenere dei bonus ricaricando il credito telefonico della propria offerta. Vediamo tutti i dettagli.

Fino alle 23:59 di oggi lunedì 13 gennaio 2020, sarà possibile ottenere il 10% di ricarica in più, bonus e gratuita, con una ricarica TIM. Ci sono però alcune condizioni: precisamente il cliente TIM dovrà utilizzare l'App MyTIM, disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS. Lato positivo: qualsiasi taglio di ricarica viene accettato, anche quello standard da 10 euro.

Effettuando una ricarica TIM da 10 euro, il cliente otterrà 1 euro di ricarica gratis; con una ricarica da 15 euro il bonus sarà di 1,50 euro, e così via. A proposito di ricariche, probabilmente saprete della recente polemica a tema ricariche speciali, ufficialmente sanzionate dall'AGCOM: Vodafone ha deciso di adeguarsi ripristinando i tagli standard, ma resta da capire come agiranno gli operatori concorrenti.