TIM: 10 euro di ricarica gratis il 9 e 10 gennaio 2020, ecco come

Se siete attualmente clienti TIM e dovete ricaricare la vostra offerta mobile, allora probabilmente i giorni migliori per farlo sono il 9 e 10 gennaio 2020: grazie ad una nuova promozione dell'operatore storico italiano, infatti, potrete ottenere 10 euro di ricarica gratis. Vediamo la procedura.

TIM regalerà 10 euro di credito bonus a tutti i propri clienti che effettueranno una ricarica di almeno 15 euro nella giornata di oggi, 9 gennaio 2020, e di domani, 10 gennaio 2020. Sarà importante utilizzare l'App MyTIM (disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS) e attivare il servizio TIM Ricarica Automatica. Il metodo di pagamento previsto è quello con carta di credito.

Purtroppo i clienti TIM che in passato abbiano già usufruito di una promozione simile, specificamente con l'attivazione del servizio di ricarica automatica, non potranno partecipare all'iniziativa. Il taglio di ricarica online da 10 euro, lo ricordiamo, a sua volta non permette di ottenere i 10 euro bonus: bisogna effettuare una ricarica di almeno 15 euro.