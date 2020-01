Nioh 2, preorder su Amazon a un prezzo molto interessante

Nioh 2 è disponibile per il preorder su Amazon a un prezzo davvero interessante: 49,99 euro anziché 74,99, per un risparmio di ben 25 euro.



In uscita il 13 marzo, Nioh 2 ci porterà nuovamente nell'inquietante scenario di un Giappone feudale invaso da terribili demoni, mettendoci nei panni di un guerriero pronto ad affrontarli.



Il protagonista di questo nuovo episodio della serie Koei Tecmo nasconde un segreto: è per metà uomo e per metà Oni, e questa sua peculiarità gli consente di utilizzare poteri sovrumani per avere la meglio nei combattimenti.



