Razer Sila 5G, il router 5G dedicato ai videogiocatori mostrato al CES 2020

Il Razer Sila 5G è il primo router 5G dedicato espressamente ai videogiocatori. Si tratta in realtà di una nuova versione del Razer Sila, disponibile dal 2018 e pensato sempre per lo stesso target di clienti.



Il Razer Sila 5G garantisce prestazioni elevate sia in Wi-Fi, sia in 5G. Volendo lo si può utilizzare anche come hotspot mobile, sfruttando la batteria integrata che gli garantisce diverse ore di autonomia.



Le caratteristiche del Razer Sila 5G pensate espressamente per i videogiocatori parlano di latenza ridotta giocando online, qualsiasi sia la piattaforma utilizzata, grazie alla tecnologia Razer Fas Track, che ottimizza la banda dei dispositivi connessi, e grazie alla modalità gioco, che ottimizza la rete quando si sta giocando online.



Ovviamente il Razer Sila 5G sarà ottimo anche da utilizzare come normale router, garantendo una navigazione fluida e veloce su tutte le piattaforme. Tutte le funzioni di questo gioiellino saranno gestibili tramite applicazione mobile, scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone.