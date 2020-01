Final Fantasy 7 Remake, la demo ha una data di uscita su PS4?

Final Fantasy 7 Remake potrà essere provato grazie a una demo già vittima di svariati leak, che tuttavia sembra finalmente avere una data di uscita su PS4.



Stando infatti a quanto riportato da GameSpot, la versione dimostrativa del gioco sarà disponibile in concomitanza con il lancio ufficiale di Final Fantasy VII Remake, dunque il 3 marzo.



Finora né Sony né Square Enix hanno annunciato ufficialmente la data di uscita della demo. È possibile insomma che GameSpot abbia semplicemente riportato una data errata... oppure che la testata sia in qualche modo entrata in possesso dell'informazione.



Ad avvalorare questo rumor ci sarebbe un riferimento nella demo stessa, nella fattispecie un collegamento per l'acquisto del gioco completo che avrebbe poco senso nel caso in cui quest'ultimo non sia già disponibile.