AO Tennis 2, disponibile il vero erede di Top Spin

Il publisher Bigben e lo sviluppatore Big Ant Studios hanno annunciato la disponibilità odierna di AO Tennis 2 per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per molti molti è il vero erede della serie Top Spin, dopo l'assurda debacle di Tennis World Tour, sempre di Bigben. Più in generale è uno dei pochi simulatori di tennis validi usciti negli ultimi anni, almeno fuori dall'ambito indipendente.



AO Tennis 2 è il secondo videogioco ufficiale dell'Australian Open series ed è stato rilasciato in concomitanza con la competizione. Stando al comunicato ufficiale, offre un livello di profondità e di personalizzazione senza precedenti, per un'esperienza di gioco fatta su misura. Nella nuovissima modalità carriera narrativa, il giocatore sarà in grado di dominare il campo, costruirsi una reputazione, scalare le classifiche e diventare una leggenda del Tennis!



Sviluppato fianco a fianco con il team di Tennis Australia, il gioco offre agli appassionati di tennis un'intensa esperienza del primo dei quattro Grandi Slam dell'anno, che inizierà il prossimo 20 gennaio. In AO Tennis 2, i giocatori potranno portare il loro alter-ego dai campi di periferia del tennis amatoriale fino alla gloria dei centrali più importanti del mondo nella nuovissima modalità carriera narrativa, arricchita con un sistema di gestione della reputazione. Si potrà inoltre scegliere di personalizzare ogni elemento del gioco attraverso l'editor di contenuti di Big Ant. Infine, il gioco offrirà la possibilità di giocare nei panni di alcuni dei tennisti più importanti del panorama mondiale, come Rafael Nadal, Ash Barty, Angélique Kerber e tanti altri.



Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di AO Tennis 2 fresca di pubblicazione. In testa alla notizia trovate invece il trailer di lancio.