God of War, Mimir ricreato come animatrone in modo perfetto

Alcuni fan di God of War hanno realizzato un animatrone della testa di Mimir, rappresentandola in modo quasi perfetto. Il modello è stato creato da Bar-El Studio e, come potete vedere nel filmato che si trova in testa alla notizia, può muovere la bocca e gli occhi. Inoltre è attaccato a una corda legata alle sue corna che consente di portarlo in giro come fatto da Kratos nel gioco. Provate a entrare in un supermercato con una cosa del genere e vedrete il successo che risconterete, soprattutto tra le signore più attempate.



Comunque sia il livello di perfezione nel riprodurre il personaggio in tutti i suoi dettagli è stato davvero notevole. Anche gli occhi brillano con le stesse luci dell'originale, mentre le rune scritte sulla sua fronte sono riprodotte in modo certosino.



Per il resto vi ricordiamo che, sviluppato da Sony Santa Monica, God of War è disponibile solo per PS4, di cui è un'esclusiva. Si parla già da tempo del seguito, che sicuramente sarà pubblicato su PS5.