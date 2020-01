Pokémon Spada e Scudo, cursore di Windows visibile nell'ultimo Direct fa impazzire i fan

I fan di Pokémon Spada e Scudo e dei Pokémon in generale stanno discutendo animatamente per via del cursore di Windows lasciato visibile nell'ultimo Pokémon Direct. Si tratta di una semplice dimenticanza o è il segno della poca cura recentemente posta da Game Freak nella serie?



Sinceramente non ci sembra poi tutto questo dramma, ma evidentemente c'è chi non la pensa come noi. Per vedere il cursore maligno basta andare al minuto 15:23/24 del filmato riportato in fondo alla notizia e osservare con attenzione l'avatar maschile sulla destra. Il cursore appare per brevi momenti, quindi è facile che non ci abbiate fatto caso guardando il Direct, ma i fan di Pokémon Spada e Scudo lo hanno notato (probabilmente hanno riguardato il filmato più volte mettendolo in pausa nei punti che gli interessavano).



Per il resto vi ricordiamo che Pokémon Spada e Scudo è un'esclusiva Nintendo Switch, nonché uno dei titoli più venduti in Giappone in questo momento, capace di superare quota 3 milioni di copie.