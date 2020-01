Fortnite: Valchiria e Paradosso nel negozio del 13 gennaio 2020

Anche oggi, lunedì 13 gennaio 2020, Epic Games torna alla carica con un nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2, specificamente riproponendo alcuni vecchi oggetti cosmetici che non si facevano vedere un po' su Battaglia Reale. Esaminiamo più da vicino la situazione.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 del 13 gennaio 2020 troverete come prima cosa la Skin Valchiria, Leggendaria e proposta pertanto al prezzo di 2000 V-buck, ben 20 euro al cambio. Per completare il set naturalmente vi servirà anche il suo deltaplano, sempre leggendario ma più economico: costa "appena" 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. Non è tutto, perché nel negozio di oggi torna anche la Skin Paradosso (a sua volta proposta a 1500 V-buck, ma è epica) e i balletti in evidenza sono Corsa della foglia, Oscilla e In cassaforte.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite del 13 gennaio 2020, con rispettivi prezzi. Prima di salutarci ricordiamo che le sfide a tempo straordinario Rimedio VS Tossina sono già disponibili per il completamento.

Valchiria (Costume) - 2000 V-buck

Paradosso (Costume) - 1500 V-buck

Scatenata (Costume) - 800 V-buck

Bubù-Settete (Costume) - 1500 V-buck

Birdie (Costume) - 800 V-buck

Pilota (Strumento raccolta) - 500 V-buck

Corsa della foglia (Emote) - 500 V-buck

Oscilla (Emote) - 500 V-buck

In cassaforte (Emote) - 200 V-buck