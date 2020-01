Il 2020 potrebbe essere l'anno del riscatto per Xbox: con Xbox Series X che ha abbandonato il nome in codice Scarlett, rivelando finalmente il suo aspetto, e un Game Pass che si arricchisce ogni giorno di contenuti importanti, nei prossimi dodici mesi Microsoft potrebbe porre le basi per riuscire a rivaleggiare senza handicap con PlayStation 5. Ma in attesa di scoprire come andrà la console war di nona generazione, in questo video vediamo insieme i giochi Xbox Series X e One e le esclusive più attesi del 2020, ovvero quei titoli che dovrebbero uscire nel corso dell'anno e che più aspettiamo su Xbox One e Xbox Series X, tra multipiattaforma e grandi esclusive.