Call of Duty: Modern Warfare, bug rende invincibili, l'ennesimo

Scoperto l'ennesimo bug che rende invincibili in Call of Duty: Modern Warfare, permettendo ai giocatori di entrare in un muro da dove colpire gli altri indisturbati.



Il bug in questione è stato scoperto nella modalità Ground War, in Tavorsk District, ed molto simile ad altri segnalati in passato. Evidentemente Infinity Ward può individuare e sistemare bug simili solo dopo che sono emersi. Sostanzialmente un giocatore si è infilato in un muro, diventando invincibile. Nel video allegato al post Reddit riportato in fondo alla notizia, possiamo vedere che addirittura i droni hanno difficoltà a individuarlo.



Probabilmente il bug sarà sistemato con il prossimo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare, soprattutto ora che è diventato di pubblico dominio. Chissà se sarà l'ultimo di questa gravità o se ne emergeranno altri.



Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.