Avengers: Endgame vince due titoli al Critics' Choice Awards: i dettagli

Si tiene giusto in queste ore l'evento noto come Critics' Choice Awards: la venticinquesima edizione assegna premi, riconoscimenti e titoli ai più importanti film internazionali dell'ultimo anno. E ad Avengers: Endgame, come state per leggere, è andata più che bene.

Avengers: Endgame, ambiziosissimo cinecomics nonché uno dei film più discussi dell'ultimo anno, e ancora il più remunerativo di tutti nella storia del cinema, ha ottenuto due titoli al Critics' Choice Awards: un premio per il miglior film d'azione, e un altro per i migliori effetti speciali. Marvel Studios ha subito celebrato la doppia vittoria con un post su Twitter, che vi riportiamo qui di seguito.

Difficile che non abbiate visto almeno una volta Avengers: Endgame; dopo un primo lancio nelle sale di tutto il mondo, vi è tornato nuovamente lo scorso luglio 2019 con contenuti inediti, e nel momento in cui scriviamo DVD, Blu-ray ed edizioni digitali sono già disponibili. La pellicola conclude un viaggio nel mondo dei cinecomics Marvel durato circa 10 anni; appuntamento imprescindibile per gli appassionati.

Congratulations to Marvel Studios' Avengers: Endgame for their 2 #CriticsChoice Awards including Best Action Movie and Best Visual Effects pic.twitter.com/OhMrxKQttw — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 13, 2020