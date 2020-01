PS5, reveal a New York durante l'evento Experience PlayStation?

Il reveal di PS5 avverrà durante l'evento Experience PlayStation di New York? Alcuni utenti sono convinti che Sony presenterà la sua nuova console proprio in tale frangente, anche se la comunicazione parla di tutt'altro.



Experience PlayStation è infatti una mostra che parte oggi e si chiuderà il 16 febbraio, nata per "celebrare 25 anni di gioco con una collezione di titoli per PS4 e PlayStation VR", come recita il sito ufficiale.



Dunque cos'è che fa pensare a una possibile presentazione di PlayStation 5? Due importanti precedenti storici: il PlayStation Meeting del 2013, quando è stata mostrata per la prima volta PlayStation 4, e l'evento dedicato all'annuncio di PS4 Pro, entrambi tenutisi a New York.



Certo, è anche comprensibile che si sia scatenata una caccia all'evento e si vedano possibilità un po' ovunque, visto che Sony ha annunciato ufficialmente che non parteciperà all'E3 2020 e dovrà dunque dar vita a un proprio show per il reveal di PS5.