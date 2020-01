Sony assente all'E3 2020 per via di tensioni con gli organizzatori?

Sony sarà assente all'E3 2020, come riportato ieri sera, ed è possibile che i motivi dietro tale scelta dipendano anche da tensioni con gli organizzatori dell'evento.



Lo riporta Jason Schreier, news editor di Kotaku, che aveva correttamente previsto la mancata partecipazione della casa giapponese alla fiera di Los Angeles, e che aggiunge appunto alcuni dettagli alla questione.



"Una interessante indiscrezione che ho sentito l'anno scorso era che il motivo principale per cui Sony saltava l'E3 risiedeva in una serie di tensioni e conflitti con ESA, ed è probabile che le ragioni siano le stesse anche per l'E3 2020", ha scritto Schreier.



Gli organizzatori dell'evento, dal canto loro, hanno rilasciato un comunicato in cui traspare tutta l'irritazione del caso, dove Sony non viene neppure nominata.