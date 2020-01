Vodafone: nuove offerte su smartphone Huawei, Samsung, Xiaomi e Apple (rate)

Vodafone Italia, uno degli operatori storici del nostro paese, ha aggiornato in queste ore la lista degli smartphone (android e iOS) acquistabili a prezzo speciale dai propri clienti, anche a rate. Dispositivi Huawei, Samsung, Xiaomi e Apple sono ora disponibili per la rateizzazione.

Le offerte di Vodafone relative agli smartphone di cui vi parliamo in questo articolo sono valide da oggi, 14 gennaio 2020, e lo resteranno fino a 2 febbraio 2020 successivo (salvo proroghe). Saranno promozioni ad personam, e il requisito richiesto consiste in un'offerta base attiva; il tutto proseguirà fino ad esaurimento dei codici interni e degli smartphone disponibili. I clienti selezionati verranno contattati, naturalmente, tramite SMS da Vodafone Italia.

Ecco qui di seguito tutte le offerte su smartphone di Vodafone Italia, riportare anche dai colleghi di Mondomobileweb:

Huawei Y6S senza anticipo e con rate da 2,99 euro al mese a 4,99 euro al mese

Huawei P30 Lite New Edition senza anticipo e con rate da 6,99 euro al mese a 8,99 euro al mese

Huawei P30 senza anticipo e con rate da 10,99 euro al mese

Samsung Galaxy A50 senza anticipo e con rate da 8,99 euro al mese a 10,99 euro al mese

Samsung Galaxy A51 senza anticipo e con rate da 11,99 euro al mese a 13,99 euro al mese

Samsung Galaxy A71 senza anticipo e con rate da 14,99 euro al mese a 16,99 euro al mese

Xiaomi Mi Note 8T senza anticipo e con rate da 2,99 euro al mese a 4,99 euro al mese

Xiaomi Note 10 senza anticipo e con rate da 9,99 euro al mese a 11,99 euro al mese

Apple iPhone 11 da 128GB senza contributo iniziale e con rate da 30,99 a 32,99 euro al mese

Apple iPhone 11 Pro da 64GB senza contributo iniziale e con rate da 39,99 a 41,99 euro al mese