Nintendo Switch Online, prove di giochi gratis stile PS Plus e Xbox Live in Giappone?

È un po' presto per lanciarsi in considerazioni approfondite ma gli utenti giapponesi di Nintendo Switch Online possono iniziare a sperimentare qualche primo assaggio di giochi gratis per Nintendo Switch, al di là di quelli NES e SNES previsti dalla sottoscrizione come standard.



In Giappone, gli utenti abbonati a Nintendo Switch Online possono infatti giocare gratuitamente a Fire Emblem Warriors per una settimana, iniziativa che prosegue dunque quella analoga effettuata l'anno scorso con la possibilità di giocare a Captain Toad: Treasure Tracker per sette giorni.



In entrambi i casi non si tratta di demo, ma dell'accesso ai giochi completi con il solo limite rappresentato dal tempo in cui è possibile giocarci, ovvero una settimana, nel caso di Fire Emblem Warriors dal 20 al 26 gennaio.



Siamo dunque lontani dall'idea dei giochi gratis veri e propri come quelli offerti da PS Plus o Xbox Live con i Games with Gold, però potrebbe trattarsi di una sperimentazione da parte di Nintendo, un avvicinamento a un'ulteriore vantaggio previsto per rendere più appetibile l'abbonamento a Nintendo Switch Online, anche se il rischio di introdurre una caratteristica del genere potrebbe essere un incremento nel prezzo della sottoscrizione.