PS5: Horizon Zero Dawn 2, Spider-Man 2 e Resident Evil 8 nella line-up di lancio?

PS5 vanterà una line-up di lancio con giochi come Horizon Zero Dawn 2, Marvel's Spider-Man 2 e Resident Evil 8, stando al leak comparso su 4chan e riportato alcuni minuti fa.



La notizia, lo ripetiamo, va presa con le pinze. Tuttavia alcuni titoli appaiono quantomeno plausibili per accompagnare il lancio di PlayStation 5: nel post vengono citati Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon's Souls Remastered, Godfall e Legendz, una nuova proprietà intellettuale di Santa Monica Studio.



Sarebbero inoltre presenti Horizon Zero Dawn 2, Marvel's Spider-Man 2, un nuovo Crash Bandicoot, una proprietà intellettuale inedita sci-fi di Naughty Dog, nuove IP da SIE Japan e London Studio, Final Fantasy XVI e Resident Evil 8.



Come già detto, il leak potrebbe tranquillamente essere un fake visti i due riferimenti alla partecipazione di Sony all'E3 2020, che invece come sappiamo non avverrà. Tuttavia ultimamente diverse indiscrezioni si stanno avverando: staremo a vedere.