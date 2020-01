The Sims non è il solo grosso progetto di EA Maxis, a quanto pare

EA Maxis non ha intenzione di occuparsi solo di The Sims 4 in futuro, in base a quanto è emerso dai suoi annunci di lavoro, in base ai quali è emersa la possibilità che ci sia un nuovo grosso progetto basato su una nuova proprietà intellettuale.



EA Maxis sta cercando personale da dedicare dunque a questa "prossima nuova e grossa produzione", che pare sia "un titolo nuovo e non ancora annunciato", che potrebbe dunque non essere The Sims 5, anche se il dubbio rimane. In particolare, destano delle perplessità alcune descrizioni successive negli annunci di lavoro, come il fatto che tale nuovo gioco dovrebbe utilizzare "effetti visivi realistici" come "fumo, fuoco, nuvole, acqua, vapore ed esplosioni".



Previsti all'interno del nuovo progetto misterioso anche "sistemi dinamici di rum-time e animazioni a base di fisica, interazioni di impatto, distruzione, acqua, simulazione di vestiti e capelli etc." Tutto questo sembra avere veramente poco a che fare con il classico stile della serie che ha reso celebre EA Maxis, a meno che con The Sims 5 il team non abbia intenzione di rivoluzionare lo stile e renderlo molto più realistico e con elementi "action".



In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali delucidazioni su cosa stia escogitando il team mentre The Sims 4 continua placidamente la sua vita (simulata).