Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, un gatto nei teaser di Epic Games?

Tra le novità di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 potrebbe esserci anche la Skin di un gatto. Come facciamo a saperlo? Beh, abbiamo studiato attentamente le ultime immagini teaser pubblicate da Epic Games in attesa della nuova stagione, che debutterà nella giornata di domani.

Una delle ultime immagini teaser pubblicate in queste ore da Epic Games a tema Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 recita "nove vite". E sono i gatti, si sa, ad avere nove vite. Tra l'altro, se ricordate la vicenda di quel numero italiano da chiamare per ascoltare il messaggio registrato di Epic Games, al termine della conversazione erano chiaramente distinguibili alcuni miagolii. Da ultimo, i fan ricordano chiaramente una schermata di caricamento a tema gatto.

Insomma, è probabile che la nuova skin strana e simpatica del prossimo Pass Battaglia a Pagamento sia quella di un gatto (nelle altre stagioni abbiamo avuto una Banana, un personaggio costituito completamente da succo succoso, e tante altre stramberie). Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più: la nuova stagione arriverà domani, giovedì 20 febbraio 2020.