Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, la dinamite sta per tornare?

La nuova stagione di Fortnite Battaglia Reale proporrà ai giocatori, come sempre, contenuti inediti, skin, armi e chi più ne ha più ne metta. In questi minuti, tra le altre cose, sembra che Epic Games abbia previsto il ritorno della dinamite in Fortnite Capitolo 2 Stagione 2.

Come facciamo a sapere che la dinamite tornerà con il lancio della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, previsto per il prossimo 20 febbraio 2020? Presto detto: grazie alla nuova immagine teaser degli sviluppatori, che vi riportiamo poco più avanti in questo rapido articolo. Non sappiamo se sarà la "vecchia" dinamite o la nuova dinamite oro, ma comunque è un dettaglio che fa piacere ai giocatori che sfruttavano abitualmente quest'arma di gioco.

Del resto la reintroduzione della dinamite su Fortnite Capitolo 2 sembra andare di pari passo con l'introduzione del nuovo motore di gioco, con una fisica più credibile ed avanzata per le esplosioni: le due cose sono forse collegate. Vi aggiorneremo non appena saremo in possesso di maggiori dettagli: intanto avete già chiamato il numero italiano di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2?