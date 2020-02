Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, ancora teaser da Epic Games: una maschera d'oro e un video

In questi giorni stanno accadendo cose strane su Fortnite Capitolo 2: poster pubblicitari che compaiono ovunque nel mondo reale, numeri di telefono da chiamare; e poi, nel gioco di Epic Games, oggetti d'oro che compaiono misteriosamente sulla mappa di gioco, immagini e video teaser. Nuove anticipazioni sulla Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sono arrivate proprio questa mattina: sono teaser della Stagione 2.

Intanto possiamo mostrarvi un'immagine condivisa dagli sviluppatori di Epic Games, a tema Fortnite Capitolo 2 Stagione 2: mostra una maschera d'oro, indossata da un misterioso personaggio. Difficile decifrare le scritte e i simboli, ma sembrano confermare almeno due cose: il tema oro per la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 e ovviamente la data di lancio, fissata per il 20 febbraio 2020.

Non manca anche un curioso video con glitch, che può comparire all'improvviso a qualsiasi giocatore di Fortnite Battaglia Reale: quest'ultimo mostra dei file top secret, e l'impronta di una mano dorata. Gli sviluppatori hanno già pronta qualche sorpresa interessante, vi comunicheremo maggiori dettagli non appena saranno disponibili.

A Teaser video can also be viewed in the #Fortnite in-game news feed. pic.twitter.com/FxvdqM6fyz — Fortnite Assist - News & Leaks (@FN_Assist) February 18, 2020