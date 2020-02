Matrix 4, Neo e Trinity in un video dal set

Un breve video registrato sul set di Matrix 4 ha mostrato Neo e Trinity in azione, ossia gli attori Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss durante la lavorazione del film. Uno degli argomenti più discussi di questo attesissimo sequel riguarda proprio le modalità con cui i due vecchi protagonisti potranno tornare in scena, vista la conclusione del terzo capitolo.



Nel filmato, che trovate allegato al tweet riportato in fondo alla notizia, Trinity sta guidando una motocicletta mentre Neo gli fa da passeggero. Interessante il fatto che il nuovo Neo somigli incredibilmente a John Wick.



Matrix 4 è stato annunciato a sorpresa da Warner Bros. Il film è stato affidato a Lana Wachowski, una delle due registe originali insieme alla sorella Lilly (non coinvolta nella nuova pellicola). Nonostante la presenza di Neo e Trinity, il vero protagonista del film dovrebbe essere un nuovo personaggio interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, di cui ancora non si sa molto. L'attore ha solo dichiarato di essere onorato di far parte del progetto e che la sceneggiatura del film è importante, senza entrare nei dettagli.



L'uscita nei cinema di Matrix 4 è stata fissata per il 21 marzo 2021, ossia tra poco più di un anno. Chissà come sarà accolto dai vecchi spettatori e da quelli moderni.