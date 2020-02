The Witcher, la serie Netflix: Kristofer Hivju sarà Nivellen, ora è ufficiale

The Witcher vedrà l'ingresso di Kristofer Hivju nel cast della seconda stagione: l'attore interpreterà il ruolo di Nivellen, come anticipato da alcuni rumor.



Reso celebre dalla sua partecipazione a Il Trono di Spade, Hivju è stato scritturato per prestare il proprio volto a tale Nigel, che sarebbe in realtà il nome in codice di Nivellen, come rivela la descrizione del personaggio.



Si tratta di una figura apparsa nel racconto Un briciolo di verità: un uomo carismatico, spiritoso e divertente, che proviene da una famiglia aristocratica ma è stato maledetto per alcuni crimini commessi in passato.



Stando alle attuali informazioni, è possibile che Nivellen compaia solo nel primo episodio della seconda stagione di The Witcher. Si tratterebbe dunque di una partecipazione fugace.



Sono invece ancora in attesa di conferme le notizie che vorrebbero Mark Hamill nei panni di Vesemir.