Apple iPhone SE 2, presentazione ufficiale il 31 marzo 2020 e uscita il 3 aprile?

iPhone SE 2, il nuovo smartphone economico della linea Apple, verrà mostrato durante una presentazione ufficiale il 31 marzo 2020, mentre l'uscita dello smartphone avverrà il 3 aprile, stando agli ultimi rumor.



La notizia, proveniente da un sito tedesco, ha delle basi solide: l'annuncio del primo iPhone SE è avvenuto proprio a marzo: una scelta sensata per evitare di finire nel caos della WWDC di giugno e lasciare un ampio margine rispetto all'ufficializzazione di iPhone 12.



Anche la data di uscita, fissata dal leak al 3 aprile 2020, appare plausibile: si tratta di un venerdì, giorno tipico per il lancio di un device Apple, mentre il prezzo del dispositivo sarebbe pari a 399 dollari.



In precedenza l'analista Ming Chi Kuo aveva previsto per iPhone SE 2 specifiche tecniche che includevano un processore A13 (lo stesso di iPhone 11), 3 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage.



Per eventuali conferme o smentite da parte di Apple basterà attendere ancora qualche giorno: qualora il rumor dovesse rivelarsi fondato, compariranno senz'altro in rete i primi inviti per l'evento.